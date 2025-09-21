L’architecture du soin et de l’hygiène à la fin du Moyen Âge JEP 2025 Cinéma Le Club Fougères

Cinéma Le Club 1 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Quels sont les liens entre hygiène, architecture et la fin du Moyen Âge? Découvrez-les au cours d’une discussion haute en couleur animée par Jocelyne Warnesson, fondatrice de Scalpel et Matula et spécialiste des questions médicales à l’époque médiévale. À la suite des échanges, partez en 1572 avec ‘‘La Reine Margot’’, un film réalisé par Patrice Chéreau en 1994. .

