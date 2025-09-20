L’architecture en jeu Eglise Saint-Etienne Issy-les-Moulineaux

L’architecture en jeu Eglise Saint-Etienne Issy-les-Moulineaux samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Sur le parvis de l’église Saint-Etienne, non loin du Domaine Reine Magot et de la Résidence Repotel, trois sites patrimoniaux importants d’Issy, les Espaces ludiques d’Issy vous proposent de découvrir des jeux de société liés à l’architecture, ainsi qu’une table de jeux de construction.

Eglise Saint-Etienne 5, place de l’Eglise 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France L’église Saint-Etienne a été reconstruite au 16ème siècle mais garde des traces de sa longue histoire qui remonte au 6ème siècle. L’intérieur présente des vitraux exceptionnels témoins du renouveau de cet art au XIX siècle et au tournant du XXème siècle et de tableaux de la fin du XIXème siècle. métro : ligne 12, station Mairie d’Issy

Bus : lignes 123, 323, 190 station Mairie d’Issy

Jeu de construction et d’architecture

