L’architecture néoclassique dans l’architecture publique à Saint-Denis Cathédrale Saint-Denis Saint-Denis

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:15:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T13:15:00

Le centre ville s’inscrit historiquement dans un mouvement esthétique et architectural autour du néoclassicisme qui marque, au XIXeme siècle, l’architecture coloniale de la ville. Le parcours permet des étapes dans cet ensemble entre habitats privés et bâtiments publics et mettra en lumière La Cathédrale Saint-Sauveur, l’ancien Hôtel de Ville et les halles du Grand Marché Contact : Roméo Eguipa : 0692806042

Cathédrale Saint-Denis 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262262210081 https://lacathedrale.re

L’ancien Hôtel de Ville, carte postale colorisée. Collection Laurent Hoarau