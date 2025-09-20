L’architecture on s’en tamponne… ou pas ! Chantilly, quartier Lefébure, city stade Chantilly

L’architecture on s’en tamponne… ou pas ! Samedi 20 septembre, 10h00 Chantilly, quartier Lefébure, city stade Oise

Au cœur des quartiers, petits et grands sont invités à observer puis reproduire les éléments d’architecture qui les entourent et décorent leur cadre de vie. Pour cela, avec l’aide de Pia Delplanque, les enfants réalisent un dessin qu’ils reproduisent avec la technique de la gravure pour créer un tampon représentant des détails architecturaux cantiliens.

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Chantilly