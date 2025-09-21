L’architecture on s’en tamponne… ou pas ! Chantilly rue des otages Chantilly

L'architecture on s'en tamponne… ou pas ! Dimanche 21 septembre 2025, 15h00 Chantilly rue des otages

L’architecture on s’en tamponne… ou pas ! Dimanche 21 septembre, 15h00 Chantilly rue des otages Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Au cœur des quartiers, petits et grands sont invités à observer puis reproduire les éléments d’architecture qui les entourent et décorent leur cadre de vie. Pour cela, avec l’aide de Pia Delplanque, les enfants réalisent un dessin qu’ils reproduisent avec la technique de la gravure pour créer un tampon représentant des détails architecturaux cantiliens.

Chantilly rue des otages 60500 Oise Hauts-de-France en bas de la rue des otages à l'entrée du Bois Bourillon

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Chantilly