L’architecture privée à Nantes au XVIIIe siècle – Demeures de prestige Salle Jules Vallès Nantes

L’architecture privée à Nantes au XVIIIe siècle – Demeures de prestige Salle Jules Vallès Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit, sans inscription préalable, ouvert à tous Tout public

Conférence animée par Maria del Carmen Márquez Gómez et Hélène Rousteau-Chambon (historiennes de l’art et autrices)En partenariat avec l’association des VMF Longtemps, on a pensé que la Nantes du XVIIIe siècle devait sa physionomie à la fortune des seuls négociants-armateurs et au commerce maritime. La réalité est beaucoup plus complexe. Les acteurs de la métamorphose de la cité ligérienne sont multiples et l’architecture privée nantaise diversifiée. Née de l’adaptation aux contraintes d’une ville en pleine expansion, cette architecture permet d’afficher la réussite de ses commanditaires tout en constituant un logement intime. Malgré sa richesse, cette architecture reste encore méconnue et cet ouvrage lui redonne une visibilité.

Salle Jules Vallès Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 31 60 DDA-POLE-LOCATIONS@mairie-nantes.fr 0240482387 https://www.nantesrenaissance.fr