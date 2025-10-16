L’architecture privée à Nantes au XVIIIe siècle – Demeures de prestige Salle municipale Jules Vallès Nantes

L’architecture privée à Nantes au XVIIIe siècle – Demeures de prestige Jeudi 16 octobre, 18h00 Salle municipale Jules Vallès Loire-Atlantique

Début : 2025-10-16T18:00 – 2025-10-16T19:30

Fin : 2025-10-16T18:00 – 2025-10-16T19:30

Conférence animée par Maria del Carmen Márquez Gómez et Hélène Rousteau-Chambon (historiennes de l’art et autrices)

En partenariat avec l’association des VMF

Longtemps, on a pensé que la Nantes du XVIIIe siècle devait sa physionomie à la fortune des seuls négociants-armateurs et au commerce maritime. La réalité est beaucoup plus complexe. Les acteurs de la métamorphose de la cité ligérienne sont multiples et l’architecture privée nantaise diversifiée. Née de l’adaptation aux contraintes d’une ville en pleine expansion, cette architecture permet d’afficher la réussite de ses commanditaires tout en constituant un logement intime. Malgré sa richesse, cette architecture reste encore méconnue et cet ouvrage lui redonne une visibilité.

Salle municipale Jules Vallès 15 Rue de l'Héronnière, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’architecture privée à Nantes au XVIIIe siècle – Demeures de prestige