L’architecture représentée, exposition de photographies de Nantes Place Royale Nantes

L’architecture représentée, exposition de photographies de Nantes 19 – 21 septembre Place Royale Loire-Atlantique

Les Archives de Nantes vous proposent un voyage dans le temps grâce à une sélection de photographies de Nantes réalisées entre 1855 et 1880 avec la technique du collodion humide.

Place Royale 44000 Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Conçue en 1786 par l’architecte Mathurin Crucy, la place Royale a été aménagée après la destruction des remparts médiévaux en 1790. Sa fontaine majestueuse de granit bleu et bronze représente la Loire (sous la forme d’Amphitrite, fille de Neptune) et ses affluents, surmontée de la ville de Nantes.

(c) Fonds Potet, Archives de Nantes