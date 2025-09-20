L’architecture sur papier : un défi de conservation le Labo Cambrai Cambrai

L’architecture sur papier : un défi de conservation 20 et 21 septembre le Labo Cambrai Nord

Accès libre, démonstrations en continu

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Si les structures architecturales sont par essence solides et durables, ce n’est généralement pas le cas des plans et dessins qui en sont à l’origine. Ces derniers représentent donc un véritable défi de conservation lorsqu’ils rejoignent nos collections. Venez découvrir pourquoi ces documents nécessitent une attention toute particulière, ainsi que les outils qui sont à notre disposition pour préserver ce patrimoine si singulier.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Le Labo-Cambrai – Fonds Faille