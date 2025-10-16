L’Ardoise des Jeunes karaoké Gisors

5 Avenue de Verdun Gisors Eure

L’Ardoise organise une soirée karaoké autour d’un menu cuisiné par les élèves en CAP PSR (production et service en restauration) du lycée Louise Michel de Gisors. L’ardoise des jeunes et un projet visant, un jeudi par mois, à valoriser les compétences des élèves par une mise en situation dans le contexte professionnel. .

5 Avenue de Verdun Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 86 27 77 06 lardoise.cappsr27140gisors@gmail.com

