L’Ardoise des Jeunes Soirée country Gisors

L’Ardoise des Jeunes Soirée country

5 Avenue de Verdun Gisors Eure

L’Ardoise organise une soirée country autour d’un menu cuisiné par les élèves en CAP PSR (production et service en restauration) du lycée Louise Michel de Gisors. L’ardoise des jeunes et un projet visant, un jeudi par mois, à valoriser les compétences des élèves par une mise en situation dans le contexte professionnel. .

5 Avenue de Verdun Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 86 27 77 06 lardoise.cappsr27140gisors@gmail.com

