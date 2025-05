L’Ardoise des Jeunes terminons les paroles – Gisors, 22 mai 2025 19:00, Gisors.

L’Ardoise organise une soirée « terminons les paroles » autour d’un menu cuisiné par les élèves en CAP PSR (production et service en restauration) du lycée Louise Michel de Gisors. L’ardoise des jeunes et un projet visant, un jeudi par mois, à valoriser les compétences des élèves par une mise en situation dans le contexte professionnel.

5 Avenue de Verdun

5 Avenue de Verdun
Gisors 27140 Eure Normandie

English : L’Ardoise des Jeunes terminons les paroles

L’Ardoise is organizing a « terminons les paroles » evening featuring a menu cooked by students in the CAP PSR (catering production and service) program at the Lycée Louise Michel in Gisors. L’ardoise des jeunes is a Thursday-a-month project designed to showcase students’ skills by putting them into a professional context.

German :

L’Ardoise organisiert einen Abend unter dem Motto « terminons les paroles » (Lasst uns die Worte beenden) mit einem Menü, das von den Schülern des CAP PSR (production et service en restauration) des Lycée Louise Michel in Gisors gekocht wurde. L’ardoise des jeunes und ein Projekt, das an einem Donnerstag im Monat darauf abzielt, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler durch eine Situation im beruflichen Kontext aufzuwerten.

Italiano :

L’Ardoise organizza una serata di « parole d’ordine » con un menu cucinato dagli studenti del corso CAP PSR (produzione e servizio di ristorazione) del liceo Louise Michel di Gisors. L’ardoise des jeunes è un progetto che mira, un giovedì al mese, a valorizzare le competenze degli studenti inserendole in un contesto professionale.

Espanol :

L’Ardoise organiza una velada de « palabras mayores » con un menú cocinado por los alumnos del curso CAP PSR (producción y servicio de restauración) del liceo Louise Michel de Gisors. L’ardoise des jeunes es un proyecto que pretende, un jueves al mes, poner en valor las competencias de los alumnos situándolas en un contexto profesional.

