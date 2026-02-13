« L’argent, Ah ! Fléau des humains ! » Sophocle, Bibliothèque municipale de Saint-Pierre d’Argençon, Saint-Pierre-d’Argençon
« L’argent, Ah ! Fléau des humains ! » Sophocle, Bibliothèque municipale de Saint-Pierre d’Argençon, Saint-Pierre-d’Argençon mercredi 1 avril 2026.
« L’argent, Ah ! Fléau des humains ! » Sophocle Mercredi 1 avril, 18h00 Bibliothèque municipale de Saint-Pierre d’Argençon Hautes-Alpes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T18:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-01T18:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:00:00+02:00
« L’argent, Ah ! Fléau des humains » est une citation de Sophocle.
Une introduction qui proposera un questionnement sera réalisée par Gilles, professeur de philosophie
Les participants seront invités à réagir puis à débattre.
Une sélection de livres sur le sujet sera disponible au prêt quelques semaines avant la manifestation.
Bibliothèque municipale de Saint-Pierre d’Argençon Saint-Pierre d’Argençon Saint-Pierre-d’Argençon 05140 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Gilles, professeur de philosophie introduira puis animera le débat.