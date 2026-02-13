« L’argent, Ah ! Fléau des humains ! » Sophocle Mercredi 1 avril, 18h00 Bibliothèque municipale de Saint-Pierre d’Argençon Hautes-Alpes

« L’argent, Ah ! Fléau des humains » est une citation de Sophocle.

Une introduction qui proposera un questionnement sera réalisée par Gilles, professeur de philosophie

Les participants seront invités à réagir puis à débattre.

Une sélection de livres sur le sujet sera disponible au prêt quelques semaines avant la manifestation.

Saint-Pierre d'Argençon
Saint-Pierre-d'Argençon 05140
Hautes-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur

