L’argent du terrorisme, par Nathalie Goulet Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

L’argent du terrorisme, par Nathalie Goulet Bellou sur Huisne Rémalard en Perche samedi 11 octobre 2025.

L’argent du terrorisme, par Nathalie Goulet

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Immobilier, dons en ligne, marché de l’art… le financement du terrorisme prend de nombreuses formes. Nathalie Goulet, sénateur de l’Orne et spécialiste de la lutte contre la délinquance financière et le terrorisme, évoque ces mécanismes économiques, numériques et juridiques dans son livre L’argent du terrorisme (Le Cherche-Midi).

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

English : L’argent du terrorisme, par Nathalie Goulet

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’argent du terrorisme, par Nathalie Goulet Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-08-26 par OT CdC Coeur du Perche