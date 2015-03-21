L’argent expliqué à ma mère… et à son banquier – Rencontre avec Jézabel Couppey-Soubeyran Cité de l’Économie Paris

L’argent expliqué à ma mère… et à son banquier – Rencontre avec Jézabel Couppey-Soubeyran

Samedi 21 mars à 15h

Ouvrage paru en 2025 aux éditions du Seuil

Qui crée la monnaie ? Depuis quand existe-t-elle ? Comment les banques ont-elles pris une telle importance dans le monde actuel ? Pourquoi y a-t-il autant de dette ? Au fil d’un dialogue complice avec sa mère, l’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran répond à des questions essentielles sur l’argent. Du mythe du troc aux cryptomonnaies, du crédit à la dette publique, elle explore avec clarté et humour notre rapport à l’argent.

En présence de :

Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère scientifique à l’institut Veblen.

Le livre sera en vente à la boutique, et vous pourrez vous le faire dédicacer par l’autrice !

Durée : 1h30

Date : Samedi 21 mars à 15h

Samedi 21 mars à 15h Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée

À travers un dialogue vif et accessible, l’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran dévoile les secrets de la monnaie, des banques et de la dette, du troc aux cryptomonnaies.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 16h30

Public adultes. A partir de 15 ans.

