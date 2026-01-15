L’argent expliqué à ma mère… et à son banquier. Une rencontre avec l’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran. Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Qui crée la monnaie ? Depuis quand existe-t-elle ? Comment les banques ont-elles pris une telle importance dans le monde actuel ? Pourquoi y a-t-il autant de dette ?

Du mythe du troc d’Adam Smith à la dette de vie des anthropologues, de la baignoire du crédit aux cordons de la Bourse, des fins de mois difficiles aux mécanismes de la cryptomonnaie, de l’argent gratuit du Monopoly à la monnaie hélicoptère et volontaire, L’argent expliqué à ma mère… et à son banquier explicite les dimensions aussi bien individuelles que collectives de notre rapport à l’argent.

Cet ouvrage nous rappelle surtout à quel point le sujet est éminemment politique, car la monnaie façonne la société dans laquelle nous vivons et peut même la changer. Comprendre son histoire et son fonctionnement devient alors un puissant levier d’émancipation pour faire émerger un autre monde, préservant la dignité de chacun et le respect de la nature. La tâche est immense. Ça tombe bien : l’argent a un incroyable pouvoir.

Après la dette et le déficit publics, notre deuxième rencontre économique se penche sur la monnaie.



Venez élucider les dessous de la question avec l’économiste et maîtresse de conférence en économie monétaire et financière à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jézabel Couppey-Soubeyran, autour de son dernier livre aux éditions du Seuil.



Rencontre suivie d’une séance de dédicace.

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

En entrée libre

Public adultes.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



