L’ARGENT IMMOBILIER – COMEDIE DE METZ Metz

L’ARGENT IMMOBILIER Début : 2026-02-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Après quelques galères personnelles dans l’immobilier, il a décidé de partir en immersion dans des agences immobilières et chez un notaire. Compte rendu : 1h15 de sketchs et de rires sur les banques, les agents, les mandataires, les travaux, les déménagements, les crémaillères, les adresses … Julien se porte garant, vous passerez une très excellente soirée et vous pourrez aussi conclure une très bonne affaire…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57