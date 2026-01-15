L’argent immobilier Conflans-en-Jarnisy
Acheter, vendre, emprunter… ou rire ?
Julien Strelzyk a testé l’immobilier pour vous.
Spoiler ça ne s’est pas toujours bien passé
Alors il en a fait un spectacle L’argent immobilier
1h15 de rires garantis sur les banques, les agents, les travaux, les crémaillères… et les galères qu’on connaît tous.
English :
Buy, sell, borrow? or laugh?
Julien Strelzyk has tested real estate for you.
Spoiler: it didn’t always go well
So he turned it into a show: L?argent immobilier (Real Estate Money)
1h15 of guaranteed laughs about banks, agents, building work, racks? and the problems we all face.
Tickets on sale on site
