L’argent immobilier

Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle

Acheter, vendre, emprunter… ou rire ?

Julien Strelzyk a testé l’immobilier pour vous.

Spoiler ça ne s’est pas toujours bien passé

Alors il en a fait un spectacle L’argent immobilier

1h15 de rires garantis sur les banques, les agents, les travaux, les crémaillères… et les galères qu’on connaît tous.

Tout public

Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 06 46

English :

Buy, sell, borrow? or laugh?

Julien Strelzyk has tested real estate for you.

Spoiler: it didn’t always go well

So he turned it into a show: L?argent immobilier (Real Estate Money)

1h15 of guaranteed laughs about banks, agents, building work, racks? and the problems we all face.

Tickets on sale on site

