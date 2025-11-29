L’argent Théâtre du Rond Point Valréas
L’argent Théâtre du Rond Point Valréas samedi 29 novembre 2025.
L’argent
Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-30 18:20:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
C’est une farce ! Dans un village de santons vivants ! Vous les spectateurs c’est sûr vous êtes de l’histoire et il n’y aura que les gentils qu’auront du Fric ! Parole de quincaillier !
.
Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
English :
It’s a farce! In a village of living Santons! You, the spectators, are part of the story, and only the good guys will get any money! In the words of a hardware merchant!
German :
Es ist eine Farce! In einem Dorf mit lebenden Santons! Sie, die Zuschauer, sind Teil der Geschichte und nur die Guten bekommen Geld! Das Wort des Eisenwarenhändlers!
Italiano :
È una farsa! In un villaggio di Santoni viventi! Voi, gli spettatori, siete parte della storia e solo i buoni otterranno dei soldi! La parola di un commerciante di ferramenta!
Espanol :
¡Es una farsa! ¡En un pueblo de santones vivientes! Vosotros, los espectadores, sois parte de la historia y ¡sólo los buenos conseguirán algo de dinero! ¡La palabra de un ferretero!
L’événement L’argent Valréas a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes