L’argent Théâtre du Rond Point Valréas

L’argent Théâtre du Rond Point Valréas samedi 29 novembre 2025.

L’argent

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:20:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

C’est une farce ! Dans un village de santons vivants ! Vous les spectateurs c’est sûr vous êtes de l’histoire et il n’y aura que les gentils qu’auront du Fric ! Parole de quincaillier !

.

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

It’s a farce! In a village of living Santons! You, the spectators, are part of the story, and only the good guys will get any money! In the words of a hardware merchant!

German :

Es ist eine Farce! In einem Dorf mit lebenden Santons! Sie, die Zuschauer, sind Teil der Geschichte und nur die Guten bekommen Geld! Das Wort des Eisenwarenhändlers!

Italiano :

È una farsa! In un villaggio di Santoni viventi! Voi, gli spettatori, siete parte della storia e solo i buoni otterranno dei soldi! La parola di un commerciante di ferramenta!

Espanol :

¡Es una farsa! ¡En un pueblo de santones vivientes! Vosotros, los espectadores, sois parte de la historia y ¡sólo los buenos conseguirán algo de dinero! ¡La palabra de un ferretero!

L’événement L’argent Valréas a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes