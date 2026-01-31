L’Argent Théâtre du Rond Point Valréas

L’Argent

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:45:00

fin : 2026-03-14 22:05:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

C’est une farce ! Dans un village de santons vivants ! Vous les spectateurs c’est sûr vous êtes de l’histoire et il n’y aura que les gentils qu’auront du Fric !

.

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 32 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Argent

It’s a farce! In a village of living Santons! You, the spectators, are sure to be part of the story, and only the good guys will get any money!

L’événement L’Argent Valréas a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes