L’Argent Théâtre du Rond Point Valréas
L’Argent Théâtre du Rond Point Valréas samedi 14 mars 2026.
L’Argent
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:45:00
fin : 2026-03-14 22:05:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
C’est une farce ! Dans un village de santons vivants ! Vous les spectateurs c’est sûr vous êtes de l’histoire et il n’y aura que les gentils qu’auront du Fric !
.
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 32 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Argent
It’s a farce! In a village of living Santons! You, the spectators, are sure to be part of the story, and only the good guys will get any money!
L’événement L’Argent Valréas a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes