L’Argentine à Sablé Sablé-sur-Sarthe

Début : 2025-09-27 17:30:00

fin : 2025-09-28 22:00:00

2025-09-27

Le samedi, assistez à la projection du film Julio y Carol , au palace Carnot, suivi d’un barbecue argentin et d’une soirée Milonga à la Casa.

Le dimanche, vous pourrez assister à 17h à un concert avec Pablo la langue des omoplates, tout en profitant de notre antiblouze habituel.

Film Julio y Carol

Un film de Poll Pebe Pueyrredon et Tobin Dalrymple

Le teaser du film

Quarante ans après sa mort, le grand Julio Cortázar reste un auteur reconnu, une figure bien aimée du panthéon de la littérature du XXe siècle. On connaît cependant assez peu de sa dernière histoire d’amour, avec Carol Dunlop l’expatriée américaine, de trente ans sa cadette, qui a laissé son fils à Montréal pour s’embarquer avec Julio Cortazár dans une romance de conte de fée durant les dernières années de leurs vies, à Paris.

Les auteurs y racontent le voyage qu’ils ont effectué pendant l’été 1982, à travers des photos, des nouvelles, des lettres et des poèmes. L’intrigue est simple ils passèrent 33 jours sur l’Autoroute du Soleil pour aller de Paris à Marseille, en s’arrêtant sur chacune des aires de repos qui s’y trouvaient. Tout au long de leur aventure, les auteurs s’appellent par des noms de codes Carol est l’Oursine (Osita), Julio le Loup (Lobo), et leur plus fidèle compagnon est Fafner le Dragon, un camping-car rouge rutilant des années 1970, qui les a abrités lors de ce long et solitaire voyage.

Concert La langue des omoplates

Slam + guitare.

Le duo formé par les rosarinos (comme on appelle les natifs de Rosario, Argentine) Pablo De Carlo et Irene Moreno, choisit le printemps français pour présenter leur deuxième album: Toujours après .

Deux corps, une parole de poésie urbaine, une virtuosité musicale, une pluralité d’ambiances et des thématiques, des tripes en mouvement, un concert solaire, intimiste et perçant.

Une bête à deux têtes avec une âme de gros hip-hop sensible. .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

On Saturday, enjoy a screening of the film « Julio y Carol » at the Palace Carnot, followed by an Argentine barbecue and Milonga night at La Casa. On Sunday, at 5pm, enjoy a concert with Pablo: la langue des omoplates, while enjoying our usual antiblouze.

German :

Am Samstag können Sie an der Vorführung des Films « Julio y Carol » im Palace Carnot teilnehmen, gefolgt von einem argentinischen Barbecue und einem Milonga-Abend in La Casa. Am Sonntag können Sie um 17 Uhr ein Konzert mit Pablo: la langue des omoplates besuchen und dabei unser übliches Antiblouze genießen.

Italiano :

Sabato, proiezione del film Julio y Carol a Palazzo Carnot, seguita da una grigliata argentina e da una serata di milonga a La Casa. Domenica, alle 17.00, potrete assistere a un concerto di Pablo: la langue des omoplates, oltre alla nostra consueta antiblouze.

Espanol :

El sábado, disfrute de la proyección de la película Julio y Carol en el Palacio Carnot, seguida de una barbacoa argentina y una noche de milonga en La Casa. El domingo, a las 17:00, concierto de Pablo: la langue des omoplates, además de nuestro habitual antiblouze.

