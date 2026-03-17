L’argile en forêt le monde caché des potiers d’Alsace

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez les glaisières desquelles les artisans potiers de Soufflenheim extraient l’argile qui servait à façonner les célèbres moules à Kougelhopf et autres terrines à Baeckeoffe.

Le sous-sol de la forêt indivise de Haguenau renferme une matière première que l’homme a su exploiter depuis la nuit des temps l’argile.

Découvrez les glaisières desquelles les artisans potiers de Soufflenheim extraient l’argile qui servait à façonner les célèbres moules à Kougelhopf et autres terrines à Baeckeoffe. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

Discover the clay pits from which Soufflenheim?s potters extracted the clay used to make the famous Kougelhopf molds and Baeckeoffe terrines.

L’événement L’argile en forêt le monde caché des potiers d’Alsace Haguenau a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau