L’Argonaute en fête, salon de créateurs métiers d’art Auray
L’Argonaute en fête, salon de créateurs métiers d’art Auray samedi 8 novembre 2025.
L’Argonaute en fête, salon de créateurs métiers d’art
12 Rue Adjudant-Chef Redien Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Organisé par Les Coraux
Un salon unique de créateurs et d’artisans d’art ! Pendant tout un week-end, notre espace partagé l’Argonaute se métamorphose et s’ouvre pour dévoiler des trésors d’artisans bretons.
26 exposants
Certains sont résidents, d’autres viennent de plus loin, mais tous ont un point commun ils présentent des créations uniques, faites avec passion et entièrement à la main !
C’est une balade artistique et poétique à travers notre bâtiment au charme fou. Entre les étages qui craquent sous vos pieds, les œuvres scintillantes et les pièces uniques, laissez-vous emporter…
Soirée festive et musicale le samedi de 19h à 22h.
Possibilité de manger sur place
Restauration, bar et salon de thé .
12 Rue Adjudant-Chef Redien Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 63 25 15 67
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’Argonaute en fête, salon de créateurs métiers d’art Auray a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon