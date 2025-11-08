L’Argonaute en fête, salon de créateurs métiers d’art Auray

L’Argonaute en fête, salon de créateurs métiers d’art

12 Rue Adjudant-Chef Redien Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Organisé par Les Coraux

Un salon unique de créateurs et d’artisans d’art ! Pendant tout un week-end, notre espace partagé l’Argonaute se métamorphose et s’ouvre pour dévoiler des trésors d’artisans bretons.

26 exposants

Certains sont résidents, d’autres viennent de plus loin, mais tous ont un point commun ils présentent des créations uniques, faites avec passion et entièrement à la main !

C’est une balade artistique et poétique à travers notre bâtiment au charme fou. Entre les étages qui craquent sous vos pieds, les œuvres scintillantes et les pièces uniques, laissez-vous emporter…

Soirée festive et musicale le samedi de 19h à 22h.

Possibilité de manger sur place

Restauration, bar et salon de thé .

+33 6 63 25 15 67

