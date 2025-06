L’Argonne en Choeur fait sa fête de la musique Rarécourt 21 juin 2025 17:00

Meuse

L’Argonne en Choeur fait sa fête de la musique Rue de l’Eglise Rarécourt Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

A l’occasion de la fête de la Musique, la chorale L’Argonne en Choeur vous invite à un concert musical. Composée d’une trentaine de choristes passionnés, la chorale interprète un répertoire varié mêlant classique et chansons modernes sous la direction de son chef, Florian Détante.Tout public

0 .

Rue de l’Eglise

Rarécourt 55120 Meuse Grand Est +33 6 47 24 91 42

English :

To celebrate the Fête de la Musique, the Argonne en Choeur choir invites you to a musical concert. Made up of some thirty enthusiastic choristers, the choir performs a varied repertoire combining classical and modern songs under the direction of its conductor, Florian Détante.

German :

Anlässlich des Musikfestes lädt der Chor L’Argonne en Choeur Sie zu einem musikalischen Konzert ein. Der Chor besteht aus etwa 30 begeisterten Sängern und Sängerinnen und trägt unter der Leitung seines Dirigenten Florian Détante ein abwechslungsreiches Repertoire vor, das Klassik und moderne Lieder miteinander verbindet.

Italiano :

Per celebrare la Festa della Musica, il coro Argonne en Choeur vi invita a un concerto musicale. Composto da una trentina di coristi entusiasti, il coro esegue un repertorio vario che combina brani classici e moderni sotto la direzione del suo direttore, Florian Détante.

Espanol :

Para celebrar la Fiesta de la Música, el coro Argonne en Choeur le invita a un concierto musical. Formado por una treintena de coristas entusiastas, el coro interpreta un repertorio variado que combina canciones clásicas y modernas bajo la dirección de su director, Florian Détante.

L’événement L’Argonne en Choeur fait sa fête de la musique Rarécourt a été mis à jour le 2025-06-17 par OT DU PAYS D’ARGONNE