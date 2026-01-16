Larguez les amarres! Cie Tan’con fait du théâtre

Salle des fêtes Tancon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13

La troupe TANC’ON FAIT DU THEÂTRE vous entraine dans un tourbillon d’humour avec leurs deux nouvelles pièces une pièce ados de Olivier TOURANCHEAU Ca sent la faim , et une pièce adultes de Jean Claude MARTINEAU Larguez les amarres .

Entre gaffes, secrets, retournements et personnages hauts en couleurs préparez vous à rire !

Réservations à l’office du tourisme de Chauffailles et La Clayette, ou en ligne.

A bientôt à Tancon ! .

Salle des fêtes Tancon 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 12 50 92 tancon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Larguez les amarres! Cie Tan’con fait du théâtre

L’événement Larguez les amarres! Cie Tan’con fait du théâtre Tancon a été mis à jour le 2026-01-16 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais