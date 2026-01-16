Larguez les amarres! Cie Tan’con fait du théâtre Tancon
Salle des fêtes Tancon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13
La troupe TANC’ON FAIT DU THEÂTRE vous entraine dans un tourbillon d’humour avec leurs deux nouvelles pièces une pièce ados de Olivier TOURANCHEAU Ca sent la faim , et une pièce adultes de Jean Claude MARTINEAU Larguez les amarres .
Entre gaffes, secrets, retournements et personnages hauts en couleurs préparez vous à rire !
Réservations à l’office du tourisme de Chauffailles et La Clayette, ou en ligne.
A bientôt à Tancon ! .
Salle des fêtes Tancon 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 12 50 92 tancon@orange.fr
