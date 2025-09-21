L’Aria, Centre Culturel de Rencontre, propose « l’ancien et le nouveau, u patrimoniu di a VALLICA » Vallica Vallica
L’Aria, Centre Culturel de Rencontre, propose « l’ancien et le nouveau, u patrimoniu di a VALLICA » Vallica Vallica dimanche 21 septembre 2025.
L’Aria a le plaisir de vous inviter à un voyage culturel et ludique dans le beau village de Vallica, au coeur de la vallée du Ghjunsani. Rendez-vous à 10h00 à l’église de la Nativité de la Vierge Marie.
Au programme :
10h00 : Initiation à l’orgue, pour petits et grands, avec Elisabeth Pardon.
11h00 : Visite commentée de l’église avec Elisabeth Pardon.
12h00 : Présentation du Théâtre de verdure par Dominique Villa (architecte des lieux) et animation musicale.
13h00 : A l’issue de la matinée vous aurez la possibilité de déjeuner à la pizzeria l’Alba Chjara.
Journées européennes du patrimoine 2025
L’Aria