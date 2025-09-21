L’Aria, Centre Culturel de Rencontre, propose « l’ancien et le nouveau, u patrimoniu di a VALLICA » Vallica Vallica

L’Aria, Centre Culturel de Rencontre, propose « l’ancien et le nouveau, u patrimoniu di a VALLICA » Vallica Vallica dimanche 21 septembre 2025.

L’Aria, Centre Culturel de Rencontre, propose « l’ancien et le nouveau, u patrimoniu di a VALLICA » Dimanche 21 septembre, 10h00 Vallica Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

L’Aria a le plaisir de vous inviter à un voyage culturel et ludique dans le beau village de Vallica, au coeur de la vallée du Ghjunsani. Rendez-vous à 10h00 à l’église de la Nativité de la Vierge Marie.

Au programme :

10h00 : Initiation à l’orgue, pour petits et grands, avec Elisabeth Pardon.

11h00 : Visite commentée de l’église avec Elisabeth Pardon.

12h00 : Présentation du Théâtre de verdure par Dominique Villa (architecte des lieux) et animation musicale.

13h00 : A l’issue de la matinée vous aurez la possibilité de déjeuner à la pizzeria l’Alba Chjara.

Vallica Vallica Vallica 20259 Haute-Corse Corse

Journées européennes du patrimoine 2025

L’Aria