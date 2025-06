L’Aria Marina spassighjata, scontri è spartera ! – Porto-Vecchio 1 juillet 2025 19:00

L’Aria Marina spassighjata, scontri è spartera ! Quai Pascale Paoli Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Début : Jeudi 2025-07-01 19:00:00

fin : 2025-08-31 00:00:00

2025-07-01

l’Aria Marina un lieu éphémère où les acteurs du territoire, les artisans, les producteurs et les artistes sont mis à l’honneur.

Quai Pascale Paoli

Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse +33 4 95 70 95 30 contact@portivechju.corsica

English :

aria Marina: an ephemeral place where local players, craftsmen, producers and artists are showcased.

German :

l’Aria Marina: ein vorübergehender Ort, an dem die Akteure der Region, Handwerker, Produzenten und Künstler geehrt werden.

Italiano :

aria Marina: un luogo temporaneo dove attori, artigiani, produttori e artisti locali possono essere protagonisti.

Espanol :

aria Marina: un lugar temporal donde los actores, artesanos, productores y artistas locales pueden ser los protagonistas.

