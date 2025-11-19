LARKIN POE 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

LARKIN POE 1ERE PARTIE Début : 2025-11-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Le nouvel album de Larkin Poe, Bloom, voit le duo de sœurs dynamique poursuivre son exploration musicale avec une collection de chansons marquées par l’introspection, l’authenticité et une profonde connexion à leurs racines dans la musique américaine. Produit et en grande partie coécrit par Megan, Rebecca et Tyler Bryant, cet album incarne une évolution majeure pour Larkin Poe, témoignant d’une synergie qui dépasse la simple collaboration musicale. Déjà reconnues pour la sincérité de leur écriture, les sœurs Lovell mettent désormais encore plus en avant leur talent pour raconter des histoires, en abordant des récits personnels aux thèmes universels comme l’acceptation de soi et l’affirmation de son individualité, sur fond de blues et de rock contemporains. Avec leur mélange unique de maîtrise instrumentale et d’harmonies poignantes, chaque morceau s’ouvre comme un chapitre, dévoilant des paroles qui plongent au cœur de l’essence de Larkin Poe.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17