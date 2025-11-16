LARKIN POE Le Rocher de Palmer Cenon

LARKIN POE Dimanche 16 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Début : 2025-11-16T20:30:00 – 2025-11-16T23:30:00

Fin : 2025-11-16T20:30:00 – 2025-11-16T23:30:00

Originaires de Géorgie (USA), Larkin Poe se forme en 2010 à la séparation du trio familial The Lovell Sisters. Multi-instrumentistes talentueuses, elles réinventent le blues roots avec une énergie brute et une signature sonore immédiatement reconnaissable, mêlant Americana et traditions du Deep South. Elles se font remarquer notamment grâce à des collaborations avec Elvis Costello, Keith Urban ou Steven Tyler. En 2024, Blood Harmony leur vaut un Grammy du meilleur album et consacre leur ascension. Des morceaux comme Mockingbird ou Bluephoria croisent textes introspectifs, riffs puissants et influences psychédéliques, traduisant une quête d’identité et une réflexion sur la complexité de l’expérience humaine. Sur scène, Larkin Poe livre une performance vibrante, sincère et électrisante – une célébration de leurs racines, de leur évolution, et de leur engagement à faire résonner une musique aussi authentique que moderne.

Dernier album : Bloom, 2025, Tricki-Woo Records

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/larkin-poe-16112025-1930 »}]

