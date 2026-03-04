L’Arlésienne Georges Bizet Rouen

L’Arlésienne Georges Bizet

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-11 21:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Durée 3h, entracte inclus

Quand le théâtre de Bizet s’empare du folklore provençal, une œuvre légendaire prend vie, pleine de passion et de mélancolie. L’Arlésienne, c’est un drame amoureux qui explore les profondeurs de l’âme humaine. Bizet, principalement célébré pour ses opéras, a également su déployer son immense talent dans le domaine du théâtre musical avec cette fable provençale. Adapté de la nouvelle d’Alphonse Daudet, le drame prend toute son ampleur grâce à des comédiens, un conteur et une danseuse qui insufflent une vie nouvelle à chaque scène. L’histoire nous plonge dans le cœur d’un jeune homme tourmenté, qui, par peur de dévoiler ses sentiments, choisit la mort comme refuge. Ce choix tragique nous rappelle avec une intensité poignante la fragilité de l’amour. En seconde partie, entre quiproquos et malentendus, Le Docteur Miracle révèle un Bizet plein d’humour et de légèreté. Avec ce bijou de théâtre musical, Bizet déploie sa maîtrise dramatique dans un tourbillon de rires et de surprises.

Coproduction Bru Zane France, Opéra de Tours, Théâtre du Châtelet, Opéra Orchestre Normandie Rouen, Opéra de Lausanne (Le Docteur Miracle)

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle .

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

