L’arme à l’œil – Nouvel acte ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 10 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine

Une création théâtrale et chorégraphique d’après R. Dubillard, J.-M. Ribes, K. Valentin…par la compagnie du loup

Une création théâtrale et chorégraphique d’après R. Dubillard, J.-M. Ribes, K. Valentin…

Des habitants opprimés, des droits bafoués, des libertés individuelles niées. La violence des mots, la violence des actes. La violence au quotidien. Dialogues décalés, dialogues de sourds. Le théâtre peut être un acte de résistance. Le théâtre peut mettre le doigt “là où ça fait mal”, tout en utilisant le rire et la dérision.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T22:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/l-arme-a-l-oeil-nouvel-acte-ven-10-avr-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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