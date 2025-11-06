L’Arménie antique Cosmopolis Nantes

L’Arménie antique Cosmopolis Nantes jeudi 6 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 18:30 – 19:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Par Claude Mutafian, historienNé en 1942 à Clamart (Hauts-de-Seine), de parents rescapés du génocide de 1915, Claude Mutafian est un mathématicien et un historien français, universitaire et auteur de nombreuses publications, notamment : La Cilicie au carrefour des empires (1988), L’Atlas historique de l’Arménie (2001), Arménie, la magie de l’écrit (2007). Aux éditions ‘Les Belles Lettres » : L’Arménie du Levant, 2 tomes (2012), La saga des Arméniens de l’Ararat aux Carpates (2018), Jérusalem et les Arméniens (2022). La parution de L’Arménie antique est prévue en 2026.Avec lui, vous découvrirez que l’Arménie chrétienne, datant du IVe siècle, est précédée de 15 siècles d’Histoire : il y eut d’abord le royaume d’Ourartou, qui fleurit face à l’Assyrie du Xe au VIe siècle av. J.-C., puis le royaume d’Arménie, qui réussit à exister durant près d’un millier d’années entre le monde gréco-romain à l’ouest et le monde iranien à l’est, et put développer sa propre culture grâce à une subtile diplomatie. Trois dynasties royales se sont ainsi succédées en Arménie, les Orontides, les Artaxiades avec le célèbre Tigrane le Grand et les Arsacides, jusqu’en 428, quand les deux voisins décidèrent finalement de mettre fin au royaume en se le partageant. C’est sous les Arsacides que se forma l’Arménie postérieure, marquée par l’imposition du christianisme au début du IVe siècle suivie de la création de l’alphabet un siècle plus tard.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr