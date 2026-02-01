L’Arménie entre ciel et pierre Saint-Germain-de-Salles

L’Arménie entre ciel et pierre

Salle d’expositions Saint-Germain-de-Salles Allier

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

François Vernadat présentera l’Arménie et ses habitants, leur patrimoine et histoire ainsi que de nombreux paysages . Cette conférence s’appuie sur un de ses voyages et se tiendra en 2 parties: présentation, entracte puis projection du film.

Salle d’expositions Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 99 62 44 centresportifsgs@gmail.com

English :

François Vernadat will present Armenia and its people, their heritage and history, as well as a number of landscapes. This talk is based on one of his travels and will be held in 2 parts: presentation, intermission and film screening.

