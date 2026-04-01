L’ARMENONVILLE Tango cabaret salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne
L’ARMENONVILLE Tango cabaret salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne vendredi 24 avril 2026.
L’ARMENONVILLE Tango cabaret
salle des fêtes 5 place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Concert-cabaret
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salle des fêtes 5 place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes larochedesarts@mailo.com
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L’événement L’ARMENONVILLE Tango cabaret Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux