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L’ARMENONVILLE Tango cabaret salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne

L’ARMENONVILLE Tango cabaret salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne vendredi 24 avril 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : 5 place de l'église

Ville : 26770 Roche-Saint-Secret-Béconne

Département : Drôme

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 8 12

L’ARMENONVILLE Tango cabaret

salle des fêtes 5 place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Concert-cabaret
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salle des fêtes 5 place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   larochedesarts@mailo.com

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English :

L’événement L’ARMENONVILLE Tango cabaret Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux