L’Arnacoeur Loft Cinémas Châtellerault

L’Arnacoeur

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Votre fille sort avec un sale type ? Votre sœur s’est enlisée dans une relation passionnelle destructrice ? Aujourd’hui, il existe une solution radicale, elle s’appelle Alex. Son métier briseur de couples professionnel. Sa méthode la séduction. Sa mission transformer n’importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique, il ne s’attaque qu’aux couples dont la femme est malheureuse. Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marie dans une semaine ? .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : L’Arnacoeur

