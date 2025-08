L’Arnaque COUP DU MARCHE Indre

L’Arnaque COUP DU MARCHE Indre vendredi 29 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-29 19:00 – 21:30

Gratuit : non

Après des années de collaboration et pour atteindre la notoriété qu’ils méritent, Léopold Newman et Albert Redford ont bien compris qu’il leur fallait des tubes pour percer.Chapardeurs de mots, pilleurs d’airs, contrebandiers de la danse, Albert Redford et Léopold Newman se promènent à travers les styles et bluffent leur public avec leurs p’tites gueules bien sympathiques.https://www.cestquoilarnaque.com/SoundcloudVidéo

COUP DU MARCHE Indre 44610