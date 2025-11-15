L’Arnaqueuse Bourges

L’Arnaqueuse Bourges samedi 15 novembre 2025.

Cher

L’Arnaqueuse 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La comédie délirante de Thom Trondel, entre Pretty Woman et le Dîner de Cons !

Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu !

Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse !

À la fin du spectacle, les spectateurs le disent cette pièce est tout sauf une arnaque ! 30 .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

English :

Thom Trondel’s delirious comedy, a cross between Pretty Woman and Le Dîner de Cons!

German :

Thom Trondels verrückte Komödie zwischen Pretty Woman und Le Dîner de Cons!

Italiano :

L’esilarante commedia di Thom Trondel, un incrocio tra Pretty Woman e Le Dîner de Cons!

Espanol :

¡La divertidísima comedia de Thom Trondel, un cruce entre Pretty Woman y Le Dîner de Cons!

L’événement L’Arnaqueuse Bourges a été mis à jour le 2025-02-20 par BERRY