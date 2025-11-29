L’ARNAQUEUSE – LE VOX – BOURG EN BRESSE Bourg En Bresse

BLIND TEST Début : 2025-11-29 à 17:30. Tarif : – euros.

BLIND TESTLe mariage explosif de la comédie et de la musique classique, emmené par trois comédiens et trois musiciens issus de grands orchestres.Une soirée entre amis, une partie de blind test… A priori, tout est réuni pour un moment convivial et festif. Mais l’esprit de compétition vient rapidement mettre son grain de sel et le jeu musical, en apparence anodin, révèle les mensonges et les faux-semblants qui (dés)unissent les personnages – du progressiste à l’indécrottable réactionnaire, sans oublier celle qui pourrait bien être la véritable cheffe d’orchestre de la partie. À la fin, qui gagnera ?Venez rire et découvrir, sous un angle nouveau, des pièces incontournables des plus grands compositeurs.

LE PETIT GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75