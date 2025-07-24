L’Arnaqueuse Troyes

L’Arnaqueuse Troyes dimanche 8 février 2026.

L’Arnaqueuse

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 22 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu !



Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse !



A la fin du spectacle, les spectateurs le disent cette pièce est tout sauf une arnaque ! .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 25 92 62 59

L’événement L’Arnaqueuse Troyes a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne