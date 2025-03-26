L’ARNAQUEUSE – ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

L’ARNAQUEUSE Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

La comédie délirante de Thom Trondel, entre Pretty Woman et le Dîner de Cons !Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu !Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse !À la fin du spectacle, les spectateurs le disent : cette pièce est tout sauf une arnaque ! A votre tour de rire avec cette comédie qui a déjà séduite plus de 300.000 spectateurs !

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87100 Limoges 87