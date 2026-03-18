L’arpentage ? Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon

L’arpentage ?

Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La médiathèque vous propose de découvrir l’arpentage une méthode née dans le milieu clandestin ouvrier qui permet la découverte d’un livre à plusieurs, d’en prendre connaissance et d’en discuter collectivement animé par Arnaud Consoloni.

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Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

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English :

The media library invites you to discover surveying: a method born in the clandestine working class environment, which allows several people to discover a book, learn about it and discuss it collectively, led by Arnaud Consoloni.

L’événement L’arpentage ? Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon