L’ARRACHÉE Le Lion-d’Angers
samedi 24 octobre 2026 · Le Lion-d'Angers
Informations pratiques
Le Lion-d’Angers
L’ARRACHÉE
Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 21:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
La course dobstacles L’Arrachée se déroulera dans le Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers le samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026.
Courir, grimper, ramper… le parcours à obstacles le plus fun et déjanté, c’est l’Arrachée ! Venez vivre une expérience délirante mêlant convivialité, sport et fous rires.
Des pacours pour tous ;
Le parcours de « la familiale »
Le parcours de « la déchainée »
Le parcours « jeune »
La prochaine édition de la course à obstacles L’Arrachée dans le Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers se déroulera samedi 24 et / ou dimanche 25 octobre 2026.
Un week-end fun à partager entre amis ou en famille !
Qu’est-ce que L’Arrachée ?
C’est une épreuve de course à pied , ponctuée de nombreux obstacles inspirés du parcours du combattant à franchir dans un seul but : prendre du plaisir en famille ou entre amis !
Au programme :
Un parcours tracé spécialement pour l’épreuve, en pleine nature à travers la forêt du parc de l’Isle Briand.
Des épreuves physiques uniques, funs et variées. .
Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 32 contact@anjousportnature.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The « L’Arrachée » obstacle course will take place at the Isle Briand Departmental Park in Le Lion-d’Angers on Saturday, October 24, and Sunday, October 25, 2026.
L’événement L’ARRACHÉE Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Le Lion-d'Angers (Maine-et-Loire)
- Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Aubin Andigné Place St Aubin Le Lion-d’Angers 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes Rue de la Chapelle des Vignes Le Lion-d’Angers 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Sentier d’interprétation Le Fil Vert Andigné et Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine – Le Grand Carqueron Le Lion-d’Angers 20 septembre 2026
- Soirée dansante Le Lion d’Angers Salle des fêtes Emile Joulain Le Lion-d’Angers 26 septembre 2026