Informations pratiques

Le Lion-d’Angers

L’ARRACHÉE

Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 21:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

La course dobstacles L’Arrachée se déroulera dans le Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers le samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026.

Courir, grimper, ramper… le parcours à obstacles le plus fun et déjanté, c’est l’Arrachée ! Venez vivre une expérience délirante mêlant convivialité, sport et fous rires.

Des pacours pour tous ;

Le parcours de « la familiale »

Le parcours de « la déchainée »

Le parcours « jeune »

La prochaine édition de la course à obstacles L’Arrachée dans le Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers se déroulera samedi 24 et / ou dimanche 25 octobre 2026.

Un week-end fun à partager entre amis ou en famille !

Qu’est-ce que L’Arrachée ?

C’est une épreuve de course à pied , ponctuée de nombreux obstacles inspirés du parcours du combattant à franchir dans un seul but : prendre du plaisir en famille ou entre amis !

Au programme :

Un parcours tracé spécialement pour l’épreuve, en pleine nature à travers la forêt du parc de l’Isle Briand.

Des épreuves physiques uniques, funs et variées. .

Parc Départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 32 contact@anjousportnature.com

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English :

The « L’Arrachée » obstacle course will take place at the Isle Briand Departmental Park in Le Lion-d’Angers on Saturday, October 24, and Sunday, October 25, 2026.

L’événement L’ARRACHÉE Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu