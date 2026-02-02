L’arrière pays par 3615 Dakota et les 3 Points de suspension Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin

L’arrière pays par 3615 Dakota et les 3 Points de suspension

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Avec L’Arrière-pays, nous nous embarquons au long court avec le collectif d’artistes 3615 Dakota & Les 3 points de suspension, pour une odyssée transgénérationnelle sur plusieurs saisons.

La quadrilogie Être, devenir, avoir été explore les limites, les bords et les contours de la construction de nos identités en inversant les rôles que nous sommes amenés à jouer au cours de notre existence.

Dans ce 1er opus, grâce à un rituel magique, 4 adultes en quête de l’âge idéal partent en expédition dans les contrées de l’enfance. Mais voilà, comme dans tout voyage, le périple est périlleux car le passé est devenu une terre étrangère dont on ne connait plus trop ni la langue ni les mœurs. Un spectacle où l’on intervertit les rôles pour déconstruire et s’amuser de nos assignations générationnelles. A l’aide de peluches en pagaille, de nounours géants, de peintures de guerre et d’une bande sonore unique en son genre, l’immersion est absolument bluffante. Entre 2 fous rires, cette expédition à travers nos âges, mêlant théâtre, danse et chant est une aventure profondément atypique. .

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 69 21 90 accueil.lereflet@ville-saint-berthevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With L?Arrière-pays, we embark on a cross-generational odyssey over several seasons with artist collective 3615 Dakota & Les 3 points de suspension.

L’événement L’arrière pays par 3615 Dakota et les 3 Points de suspension Saint-Berthevin a été mis à jour le 2026-02-02 par LAVAL TOURISME