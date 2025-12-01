L’arrière-pays Renazé

L’arrière-pays

Salle omnisport Renazé Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Compagnie Les Trois Points de Suspension

Attention OSNI* ! Prenez place dans une drôle d’expérience un vol direct pour l’île de l’enfance, le Neverland de Peter Pan.

Entre deux fous rires, cette odyssée transgénérationnelle et complètement foutraque nous embarque dans une aventure jouissive et totalement inclassable ! Quatre adultes partent explorer un pays lointain l’enfance. Mais le périple s’annonce périlleux. Habillé·es en costume-cravate, les comédien·nes plongent dans une arène hantée par des histoires et des jouets d’enfants. Entre deux batailles de nounours géants ou chorégraphies de licornes, il·elles interprètent des instants pris sur le vif. L’idée est simple mais géniale faire parler de vrais enfants dans des corps d’adultes. Le décalage est surprenant et irrésistible. On rit aux larmes, mais on s’interroge aussi notre vision de l’enfance est-elle le reflet de ce que nous avons réellement vécu ou bien le fantasme d’adultes nostalgiques ? Un spectacle à voir aussi bien en famille qu’entre grands enfants dissipés ou assagis.

*OSNI Objet Spectaculaire Non Identifié.

www.troispointsdesuspension.fr

Écriture & mise en scène Nicolas Chapoulier Interprètes Ève Chariatte, Lucie Reinaudo, Franck Serpinet, Maud Jégard, Beauregard Anobile Collaboration artistique Julie Gilbert, Johanna Rocard, Paul Courlet Création sonore Franck Serpinet, Paul Courlet Création lumière Philippe Maeder Costumes Sophie Deck, Frida Gallot Lavallée, Cécile Garcon, Yvandros Serodio Mixage son Rémy Rufer Régie générale Constan Pochat Voix Soluna Inverno, Eneas Paredes, Eliot Coste, Adam Chapoulier, Théodore Chapoulier, Lisa Cunha, Noa Ohana, Lewis Chappuis, Effie Friedman, Mérédith Vincent Gaspari, Anaïs Coste, Adèle Julier, Charlie Corthesy, Mayli Cerqueira d’Onofrio Production & coordination Neyda Paredes & Michel Rodrigue Diffusion Capucine Joannis Administration Émilie Parey & Ars Longa.

AUTOUR DU SPECTACLE

A partir de 18h30 Démonstration et initiation de Floor Ball par l’association Floorball 53 (Venez en baskets !)

Animations jeux de société par le Centre Social Douanier Rousseau

Restauration sur place Food Truck Les Paupiettes .

Salle omnisport Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

