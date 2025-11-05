L’Arrière-pays Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Quatre adultes se retrouvent propulsé·es sur les rives de leur jeunesse et retraversent les jeux de l’enfance dans toute la splendeur de leur joie et de leur férocité. Bain de jouvence hilarant mais aussi réflexion profonde sur l’intensité de l’instant présent quand il est vécu à hauteur d’enfant, L’Arrière-pays se visite à tous les âges.

Par un rituel magique, un groupe d’adultes en quête de l’âge idéal part en expédition dans les contrées de l’enfance. Avec du second degré plein les poches et un plaisir du jeu manifeste, quatre interprètes cheminent dans ce monde trop vite oublié, explorant ainsi les contours de la construction de nos personnalités. Mais derrière l’humour et la fantaisie, cette fable soulève bien des questions, et non des moindres : c’est quoi l’enfance aujourd’hui ? Comment s’imagine-t-on la vie adulte lorsqu’on est enfant ? Où est passé le temps de l’innocence ?

Naturellement associée au premier âge de la vie, l’insouciance existe-t-elle vraiment ? Dans un décor fait de châteaux gonflables, farandole de doudous et cascade de déguisements, la joyeuse bande nous invite à (re)goûter aux passions de nos premières années et à la démesure des jeux, quitte à s’écorcher un peu les genoux pour mieux se relever après !

Spectacle mis en scène par la compagnie Les Trois points de suspension

Du mercredi 05 novembre 2025 au dimanche 09 novembre 2025 :

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/l-arriere-pays +33148704890 https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR