L’arrivée de Saint Nicolas Ecomusée d’Alsace Ungersheim

L’arrivée de Saint Nicolas Dimanche 7 décembre, 10h00 Ecomusée d’Alsace Haut-Rhin

Adulte (18 ans et plus) 16,50 €

Enfant (4 -17 ans) 11 €

Enfant (jusqu’à 3 ans) gratuit

Vêtu de son plus beau costume, le saint Nicolas fait son arrivée dans le village accompagné de ses hallebardiers et de ses musiciens. À la tombée de la nuit, partagez un délicieux goûter en sa compagnie à l’Écomusée d’Alsace. Profitez également de votre venue au musée pour participer aux nombreuses animations prévues tout au long de la journée.

Le 7 décembre 2025 – de 10h00 à 17h00 (arrivée du saint Nicolas à 16h)

Ecomusée d'Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim 68190 Chemin du Grosswald Haut-Rhin Grand Est Plus grand musée à ciel ouvert de France, l'Écomusée d'Alsace s'organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s'inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour :

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

Le saint Nicolas fait son arrivée dans le village Saint Nicolas Alsace

Gerhard HEINZE