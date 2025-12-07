L’arrivée de saint Nicolas Ungersheim

L’arrivée de saint Nicolas

Vêtu de son plus beau costume, le saint Nicolas fait son arrivée dans le village accompagné de ses hallebardiers et de ses musiciens. À la tombée de la nuit, assistez à son cortège et partagez un délicieux goûter en sa compagnie à l’Écomusée d’Alsace. Profitez également de votre venue au musée pour participer aux nombreuses animations prévues tout au long de la journée.

English :

Dressed in his finest costume, Saint Nicholas arrives in the village accompanied by his halberdiers and musicians. As night falls, watch his procession and enjoy a delicious snack with him at the Écomusée d’Alsace. Take advantage of your visit to the museum to take part in the many activities planned throughout the day.

German :

In seinem schönsten Kostüm kommt der heilige Nikolaus mit seinen Hellebardieren und Musikern in das Dorf. Wenn die Nacht hereinbricht, können Sie seinem Umzug beiwohnen und mit ihm im Écomusée d’Alsace einen köstlichen Imbiss einnehmen. Nutzen Sie Ihren Besuch im Museum auch, um an den zahlreichen Animationen teilzunehmen, die den ganzen Tag über angeboten werden.

Italiano :

Vestito con il suo costume più bello, San Nicola arriva in paese accompagnato dai suoi alabardieri e musicisti. Al calar della sera, assistete alla sua processione e gustate con lui una deliziosa merenda all’Écomusée d’Alsace. Potete anche approfittare della vostra visita al museo per partecipare alle numerose attività previste durante la giornata.

Espanol :

Vestido con su mejor traje, San Nicolás llega al pueblo acompañado de sus alabarderos y músicos. Al caer la noche, asista a su procesión y disfrute con él de una deliciosa merienda en la Écomusée d’Alsace. También puede aprovechar su visita al museo para participar en las numerosas actividades programadas a lo largo del día.

