L’arrivée des géants · Cie les grandes personnes (Atelier fabrication de Lucioles) Terrain de sport Laval
L’arrivée des géants · Cie les grandes personnes (Atelier fabrication de Lucioles) Terrain de sport Laval samedi 4 juillet 2026.
Laval
L’arrivée des géants · Cie les grandes personnes (Atelier fabrication de Lucioles)
Terrain de sport Rue Davout Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Tout commence par un événement inattendu l’arrivée
en ville de drôles de géants…
Au nombre de trois, ces gentils colosses s’invitent
dans les quartiers du 3 au 5 juillet ! Au Pavement,
à Avesnières ou aux Fourches, venez à la rencontre d’Albert, Josepha ou Axelle, imposantes marionnettes
de trois mètres de haut !
Ateliers de manipulation des Géants et de casques-masques, fabrication de Lucioles petites créatures bienveillantes et lumineuses à porter sur les épaules
ou sur le dos et moments de convivialité .
Terrain de sport Rue Davout Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 86 30 letheatre@laval.fr
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English :
It all begins with an unexpected event: the arrival
of strange giants?
L’événement L’arrivée des géants · Cie les grandes personnes (Atelier fabrication de Lucioles) Laval a été mis à jour le 2026-05-19 par LAVAL TOURISME
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