L’arrivée des géants · Cie les grandes personnes (Atelier fabrication de Lucioles) Terrain de sport Laval

Laval

L’arrivée des géants · Cie les grandes personnes (Atelier fabrication de Lucioles)

Terrain de sport Rue Davout Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:30:00

fin : 2026-07-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Tout commence par un événement inattendu l’arrivée

en ville de drôles de géants…

Au nombre de trois, ces gentils colosses s’invitent

dans les quartiers du 3 au 5 juillet ! Au Pavement,

à Avesnières ou aux Fourches, venez à la rencontre d’Albert, Josepha ou Axelle, imposantes marionnettes

de trois mètres de haut !

Ateliers de manipulation des Géants et de casques-masques, fabrication de Lucioles petites créatures bienveillantes et lumineuses à porter sur les épaules

ou sur le dos et moments de convivialité .

Terrain de sport Rue Davout Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 86 30 letheatre@laval.fr

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English :

It all begins with an unexpected event: the arrival

of strange giants?

L’événement L’arrivée des géants · Cie les grandes personnes (Atelier fabrication de Lucioles) Laval a été mis à jour le 2026-05-19 par LAVAL TOURISME