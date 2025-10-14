L’arrivée des Rois mages Ecomusée d’Alsace Ungersheim

L’arrivée des Rois mages Dimanche 4 janvier 2026, 10h00 Ecomusée d’Alsace Haut-Rhin

Adulte (18 ans et plus) 16,50 €

Enfant (4 -17 ans) 11 €

Enfant (jusqu’à 3 ans) gratuit

Fêtez l’Épiphanie le 4 janvier 2026 à l’Écomusée d’Alsace et participez au cortège des petits rois qui vont chanter de maison en maison. Puis à la nuit tombée, rencontrez les Rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, venus découvrir l’enfant Jésus et lui offrir des présents.

Le 4 janvier 2026 – de 10h00 à 17h00 (arrivée des Rois Mages à 16h)

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l'Écomusée d'Alsace s'organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s'inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour :

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

Participez au cortège des Rois mages qui vont chanter de maison en maison ! Rois mages Epiphanie

