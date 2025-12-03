L’arrivée des Rois mages Place Saint Michel Salon-de-Provence
L’arrivée des Rois mages Place Saint Michel Salon-de-Provence samedi 3 janvier 2026.
L’arrivée des Rois mages
Samedi 3 janvier 2026 de 16h à 17h. Place Saint Michel Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-03 16:00:00
fin : 2026-01-03 17:00:00
2026-01-03
Les Rois Mages arrivent à Salon-de-Provence !
Melchior, Gaspar et Balthazar, accompagnés de leur compagnons de voyage, défilent dans le centre-ville pour partager avec le public cette tradition du début d’année.
Offert par les Manèges de Noël et la Fédération des Associations de Commerce de Salon-de-Provence. .
Place Saint Michel Place Morgan Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
The Three Wise Men arrive in Salon-de-Provence!
