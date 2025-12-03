L’arrivée des Rois mages Place Saint Michel Salon-de-Provence

L’arrivée des Rois mages

Samedi 3 janvier 2026 de 16h à 17h. Place Saint Michel Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2026-01-03 16:00:00

2026-01-03 17:00:00

2026-01-03

Les Rois Mages arrivent à Salon-de-Provence !

Melchior, Gaspar et Balthazar, accompagnés de leur compagnons de voyage, défilent dans le centre-ville pour partager avec le public cette tradition du début d’année.



Offert par les Manèges de Noël et la Fédération des Associations de Commerce de Salon-de-Provence. .

Place Saint Michel Place Morgan Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Three Wise Men arrive in Salon-de-Provence!

